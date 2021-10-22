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ЦБ не готов допустить к торгам на российских биржах ETF на биткойн

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Центральный банк не готов допустить на российские биржи ETF, где базисным активом будет биткойн, сказала в пятницу в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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"Нет, не готов", - сказала она, отвечая на вопрос о том, готов ли ЦБ по примеру комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) допустить на биржу ETF на биткоин.

Во вторник на бирже NYSE в Нью-Йорке под тикером BITO начались торги биржевым фондом (ETF) на биткойн. Фонд ProShares Bitcoin Strategy ETF управляющей компании ProShares был одобрен ранее SEC.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина биткойн

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