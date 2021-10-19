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В Нью-Йорке начались торги первым биткойновым ETF

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник начались торги первым биткойновым ETF под тикером BITO. Котировки ProShares Bitcoin Strategy ETF выросли с открытия рынка на 2,6%.

Курс биткойна на 19:04 составлял $62,729 тыс., что на 2,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии, свидетельствуют данные CoinDesk.

Криптовалютные компании с 2013 года неоднократно пытались получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биткойновых ETF, однако регулятор всегда отклонял их заявки. Запуск такого ETF повышает легитимность криптовалют и облегчает инвестиции в этот рынок для институциональных инвесторов.

Ранее глава SEC Гэри Генслер заявил о поддержке биткойновых ETF, которые будут вкладывать средства во фьючерсы на криптовалюту, которые торгуются на Чикагской товарной бирже (CME).

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