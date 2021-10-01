В Сальвадоре впервые осуществили криптомайнинг с использованием энергии вулканов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Сальвадоре впервые осуществили майнинг криптовалюты с использованием геотермальной энергии, полученной от вулкана.

Как сообщил в пятницу в своем твиттере президент страны Найиб Букеле, Сальвадор добыл 0.00599179 биткойна, или примерно $269, на майнинговых установках, получающих электроэнергию от вулкана.

Букеле отметил, что этот проект все еще на стадии разработки, а добыча криптовалюты была осуществлена в рамках тестирования системы.

Сальвадор в начале сентября объявил биткойн официальным платежным средством. Еще раньше, в июле, президент страны распорядился разработать план по организации добычи биткойнов с использованием дешевой, на 100% возобновляемой и чистой энергии вулканов энергетической компанией страны LaGeo SA de CV.

В Сальвадоре находится 20 потенциально активных вулканов, свидетельствуют данные VolcanoDiscovery.com. Государство буквально называют "страной вулканов", и по официальным данным, уже сейчас на геотермальную энергию приходится около 22% внутреннего производства электричества.