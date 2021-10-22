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В Кремле пока не рассматривают "радикальный план" по сдерживанию пандемии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство страны пока не рассматривает каких-либо радикальных планов по сдерживанию пандемии в России, но прогнозировать развитие ситуации сложно.

"Сейчас - нет", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, рассматривается ли "более радикальный план" борьбы с пандемией методами государственного регулирования.

Отвечая на вопрос, возможны ли локдауны в России с комендантским часом и ограничением поездок из регионов, Песков отметил, что никто не может с большой долей уверенности предсказать "траекторию развития пандемии", в том числе с учетом процессов вакцинации.

"Поэтому и отвечать на такие вопросы невозможно", - подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Пескова, решений о снятии или продлении коронавирусных ограничений за пределами нерабочих дней, объявленных до 7 ноября, пока не принято.

"Если потребуется, будут приниматься какие-то другие решения. Пока решение принято - до 7 ноября, и подписан соответствующий указ главы государства", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что и власти, и СМИ будут наблюдать за тем, как будут вести себя жители России в "период нерабочих дней".

"Вы и будете это мониторить. И СМИ в том числе. Информация из всех регионов будет поступать, разумеется", - сказал пресс-секретарь.

По данным на пятницу, 22 октября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 141, это новый антирекорд по числу заражений за пандемию. Рекордным стало и суточное число умерших: 1064 человека

Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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