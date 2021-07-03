Птицы не пострадали при пожаре на предприятии "Алтайский бройлер"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожар на территории предприятия "Алтайский бройлер" группы компаний "Черкизово" затронул склады и производственные помещения, птицы не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

В "Черкизово" добавили, что жертв и пострадавших среди персонала нет, не пострадала и выращиваемая в "Алтайском бройлере" птица.

В пресс-службе группы компаний уточнили, что пожар начался в субботу в 15:20 (11:20 по московскому времени) в компрессорном цехе. Там заявили, что из-за санитарного дня на предприятии было мало людей и всех их удалось эвакуировать.

Площадь пожара на предприятии составила 2,8 тыс. кв. м. По данным регионального управления МЧС, сообщение о происшествии поступило с опозданием, на момент прибытия пожарных кровля цеха уже горела и частично обрушилась.

"Алтайский бройлер" - крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе. В декабре 2018 года "Черкизово" выкупило "Алтайский бройлер" у белгородской группы компаний "Приосколье" за 4,6 млрд рублей. На тот момент птицефабрика ежегодно производила около 67 тыс. тонн продукции в живом весе (58 тыс. тонн готовой продукции).

Группа "Черкизово" входит в тройку крупнейших российских производителей куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.