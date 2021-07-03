Открытый огонь в цехе "Алтайского бройлера" потушен

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе предприятия "Алтайский бройлер" в Бийске (Алтайский край), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Собеседник агентства уточнил, что площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. м.

Пожар произошел внутри разделочного цеха. Сообщение о происшествии поступило с опозданием, на момент прибытия пожарных кровля цеха уже горела и частично обрушилась. Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно.

"Алтайский бройлер" - крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших производителей в Сибирском федеральном округе.

В декабре 2018 года "Черкизово" выкупило "Алтайский бройлер" у белгородской группы компаний "Приосколье" за 4,6 млрд рублей. На тот момент птицефабрика ежегодно производила около 67 тыс. тонн продукции в живом весе (58 тыс. тонн готовой продукции).

Группа "Черкизово" входит в тройку крупнейших российских производителей куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.