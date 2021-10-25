В Кремле сочли достаточными меры поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Кремль и правительство отслеживают ситуацию, связанную с коронавирусом в стране, и полагают, что на данном этапе мер поддержки бизнеса и граждан достаточно.

"Ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и администрацией, и в кабинете министров, потому что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, считают ли в Кремле достаточными уже действующие меры по поддержке бизнеса и граждан в условиях вводимых ограничений в связи с коронавирусом, Песков сказал: "На данном этапе да. Работает целый ряд способов поддержки бизнеса и населения".

Песков отметил, что существует перечень методов поддержки граждан. Это точечная поддержка, прежде всего тех, у кого есть дети. "Все эти методы поддержки работают, и они были введены именно в связи с тем, что возникла очень серьезная и сложная ситуация, вызванная ковидом", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что были приняты и точечные меры поддержки бизнеса, которые были озвучены, и они работают.

Выплаты бизнесу из пострадавших отраслей

20 октября первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что правительство выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нового режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по 1 МРОТ на 1 занятого.

"Что мы предлагаем? Первое - в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек - это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях", - сообщил Белоусов.

По его словам, предлагается осуществить заявительный принцип - "так же, как это делалось весной прошлого года". Собирать заявки, по его словам, будет ФНС дистанционно.

"Прием заявок может быть организован начиная с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом праздников до 31 декабря", - сказал Белоусов.

Путин поддержал предложенные правительством меры.

По словам Белоусова, выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней после получения соответствующего заявления.

Первый вице-премьер сообщил, что получателями таких гратов могут стать, в частности, предприятия, "которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сфере допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других".

Белоусов также оценил масштаб проблем в экономике от введения нерабочих дней в предыдущие разы.

"Мы внимательно изучили введение ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов, в том числе в Москве. Сегодня есть, как мы считаем, достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки предприятий, которые подпадают под основной удар, прежде всего, оказывающих персональные услуги населению - такие как культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги. В целом сокращение составляет 25-30%, если говорить о суточном падении кассовых оборотов. В отдельных отраслях, отдельных регионах оно больше. Скажем, в Москве в период введение QR-кодов в общепите среднесуточное падение составило почти 35%. В целом по стране, если эти данные распространить на страну, потери оцениваются примерно в 4 млрд рублей в сутки и, соответственно, в расчете на двухнедельную паузу, двухнедельные нерабочие дни - это порядка 60 млрд рублей", - привел он произведенные оценки потерь бизнеса. По словам Белоусова, в них не входит непродовольственная торговля - "там отдельная ситуация, и мы там не предполагаем введения каких-то особых дополнительных мероприятий.