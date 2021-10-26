Песков заверил, что в Москве локдаун не планируют

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Москве нет локдауна и его введение не планируется, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, могут ли губернаторы продлить эпидемиологические ограничения в своих регионах вплоть до конца года, он ответил утвердительно.

"Могут, конечно. Действуют особые полномочия регионов. В своем недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия. Все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе", - напомнил Песков.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин ввел в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, разрешив регионам расширять этот срок в зависимости от ситуации. Предполагается, что определенная часть предприятий и организации в эти дни работать не будет, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам. Регионы и правительство получили право определить режим работы подведомственных и региональных учреждений культуры и здравоохранения. Также президент поручил правительству и властям регионов поддержать в эти дни малый и средний бизнес в особо пострадавших отраслях и обеспечить контроль за соблюдением всех вводимых ограничений.

Мэрия Москвы решила ввести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Конкретные перечни отраслей, которые не смогут работать в эти дни, были названы в указе мэра Сергея Собянина. Локдауном эти меры не называются ни на федеральном уровне, ни на региональном.

22 октября Песков говорил, что на тот момент в Кремле не рассматривали "более радикальный план" по сдерживанию пандемии, в том числе введение локдаунов с комендантским часом и закрытием границ регионов. Он объяснил тогда, что нельзя предсказать "траекторию развития пандемии", в том числе с учетом вакцинации, поэтому и прогнозировать будущие ограничительные меры невозможно.