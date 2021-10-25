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ДОМ.РФ предложил поднять лимит на льготную ипотеку на треть

ДОМ.РФ предложил поднять лимит на льготную ипотеку на треть
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Лимит на выдачу в рамках программы льготной ипотеки, который летом этого года в рамках обновления госпрограммы был существенно урезан для охлаждения рынка недвижимости, предлагается увеличить на треть.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии программа была продлена до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье.

Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей. В июле власти решили продлить программу до июля 2022 года, но с корректировкой: повышением ставки до 7% и установлением максимальной суммы кредита на уровне 3 млн руб. для всех регионов, что резко снизило ее востребованность в регионах с наиболее дорогим жильем.

Теперь госкорпорация "ДОМ.РФ" предлагает подумать над увеличением максимальной суммы кредита, выдаваемого в рамках госпрограммы льготной ипотеки, до 4 млн рублей.

"Все-таки я считаю, что нужно рассмотреть вопрос в какой-то степени, может, и расширения ее в объеме", - заявил гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко в ходе "круглого стола" комитета Госдумы по финансовому рынку, посвященного механизму льготного финансирования строительства объектов инфраструктуры.

Он указал, что за 3 млн рулей приобрести жилье можно в ограниченном количестве регионов.

"Мы постоянно мониторим рынок и видим, что кредитный лимит по программе льготной ипотеки в ряде регионов имеет сдерживающий эффект для покупки более качественного жилья для семей. Расширение лимита до 4 млн рублей позволило бы увеличить объем выдачи кредитов не менее чем на 10%", - уточнил позднее Мутко журналистам.

ДОМ.РФ Виталий Мутко

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