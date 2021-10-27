Молдавия объявила тендер на поставку еще 1,5 млн кубометров газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Молдавское госпредприятие Energocom объявило тендер на поставку 1,5 млн кубометров газа, сообщается на сайте предприятия.

Победитель тендера должен будет поставить газ 28 октября. Ранее аналогичные тендеры на поставку 1 млн кубометров газа уже выигрывали польская PGNiG и голландская Vitol.

Тендер проходит в условиях газового кризиса в Молдавии. Абсолютно весь природный газ Молдавия всегда получала только у "Газпрома". В конце сентября контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" закончился и был экстренно продлен на один месяц.

Кишинев продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдавия получает газ по цене $790 за тыс. кубометров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. По этой причине Молдавия решила ежедневно закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

Официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов сообщал, что "Газпром" остановит поставки газа в Молдавию, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года".

22 октября парламент объявил о введении чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом сроком до 20 ноября. Переговоры с "Газпромом" продолжаются, но стороны пока не пришли к соглашению. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну анонсировал запланированные на 27 октября переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Петербурге.