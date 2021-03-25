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Экологи выступили против золотодобычи у Кроноцкого заповедника на Камчатке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Экологи считают, что разработка месторождения золота у границ Кроноцкого заповедника на Камчатке может нанести серьезный урон природе, сообщает в четверг пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

"В ближайшее время в Хабаровске на заседании комиссии департамента Роснедр по недропользованию по ДФО планируется утвердить участок "Темный" для разработки месторождения россыпного золота", - говорится в сообщении.

Речь идет о предоставлении в Мильковском районе участка для поиска и дальнейшей разработки месторождения россыпного золота на территории, где расположены важнейшие нерестовые реки полуострова и места обитания редких животных.

Участок "Темный", где предполагается вести разработку месторождения, находится в бассейне реки Щапина, впадающей в реку Камчатка - крупнейшую водную артерию полуострова. Она относится к объектам высшей рыбохозяйственной категории. Там ведут рыбный промысел и другую традиционную хозяйственную деятельность местные жители.

"Добыча золота в этом районе может привести к нарушению речных экосистем и деградации рыбных ресурсов. При этом закон РФ "О недрах" предусматривает запрет на пользование недрами, если оно может создать угрозу жизни или здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам и окружающей среде", - подчеркивается в сообщении.

Природоохранное сообщество также обеспокоено близостью расположения "Темного", площадь которого составляет 61,45 квадратных километров, к Кроноцкому заповеднику. Особо охраняемую природную территорию федерального значения от участка планируемого недропользования разделяет чуть более полутора километров. В этом районе находятся зимние пастбища диких северных оленей, численность которых на Камчатке катастрофически сократилась за последнее десятилетие. Также в горных массивах на границе заповедника обитают малочисленные на полуострове снежные бараны.

По данным пресс-службы, правительство Камчатского края дало отрицательный ответ на запрос Федерального агентства по недропользованию о возможности разработки месторождения золота вблизи Кроноцкого заповедника.

Камчатка Кроноцкий заповедник Темный

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