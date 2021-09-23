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Компании Свиблова и Комарова подали заявки на аукцион по продаже месторождения Кючус

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Восток ГеоСервис" Владислава Свиблова и ООО "АтомГолд" экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова подали заявки на участие в аукционе на месторождение золота Кючус незадолго до окончания срока подачи заявок, сообщили в Минприроды.

Как сообщалось, на аукцион также заявились ООО "Белое Золото" (СП "Селигдара" и Ростеха), ООО "Полюс Магадан", урановый холдинг "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в "Росатом") и его структура "Приаргунское ПГХО".

Для участия в аукционе по Кючусу АРМЗ также рассматривало потенциальное СП с золотодобытчиком "Высочайший" (GV Gold).

Среди возможных претендентов на месторождение назывались Polymetal, Highland Gold, "Сунский карьер" (Петрозаводск, совладельцем является Иван Кулаков). Разъяснения по условиям участия в аукционе запрашивала "Русская медная компания" (РМК).

Аукцион по Кючусу состоится 8 октября. Минимальный платеж составляет 2,21 млрд рублей.

Победитель будет обязан обеспечить уровень добычи не менее 10 тонн золота в год с даты выхода на проектную мощность. Также обладатель лицензии должен не позднее середины 2028 года начать использовать электроэнергию атомной станции малой мощности в Якутии.

Глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба предварительно оценивал capex Кючуса в $1,2-1,5 млрд.

Кючус - одно из крупнейших месторождений золота в нераспределенном фонде. Его запасы оцениваются в 181 тонну золота (включая забалансовые) и 27 тонн серебра, ресурсы - 253 тонны золота.

Свиблову принадлежит Highland Gold, которая входит в первую десятку российских золотодобытчиков c производством в 2020 году, по оценке Союза золотопромышленников, в 8,5 тонн. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии.

Также ему принадлежит компания Trans-Siberian Gold (TSG), разрабатывающая Асачинское месторождение на Камчатке. TSG сейчас находится под управлением Highland Gold. Добыча за 2020 год составила 1,3 тонны золота.

Восток ГеоСервис АтомГолд

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