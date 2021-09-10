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Microsoft отложила возобновление работы офисов в США на неопределенный срок

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp отказывается от планов полного открытия своей штаб-квартиры и других офисов в США в начале октября, при этом не обозначив новую дату, в связи с неопределенностью в отношении пандемии коронавируса.

"Мы решили не пытаться прогнозировать новую дату полного возобновления работы наших офисов в США и открыть их тогда, когда мы сможем сделать это безопасно", - говорится в сообщении компании.

Microsoft отметила, что заблаговременно уведомит персонал о возобновлении работы офисов.

В августе компания сообщила, что переносит срок полноценного открытия офисов в США с сентября на, как минимум, начало октября из-за неопределенности в ситуации с пандемией. В тот момент Microsoft также сообщила, что потребует у всех сотрудников, продавцов и гостей, которые будут посещать офисы в США, подтверждение прохождения вакцинации, последовав примеру других технологических компаний, включая Google и Facebook Inc.

Ряд крупных американских технологических компаний также отложили планы возвращения сотрудников в офисы. Так, Apple Inc. в прошлом месяце сообщила, что ее офисы полностью не возобновят работу, как минимум, до января. Аналогичные прогнозы ранее в сентябре дала Amazon.com Inc.

Акции Microsoft в ходе предварительных торгов в пятницу прибавляют в цене 0,4%.

Microsoft США

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