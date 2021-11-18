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Российский ЦБ при ухудшении ситуации готов ограничить ставки по эквайрингу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Банк России при ухудшении ситуации с расчетами готов ограничить ставки по эквайрингу, но это может затормозить развитие банками безналичных платежей, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.

"Мы смотрели на эту ситуацию. Ограничение ставок по эквайрингу, конечно, может привести к тому, что банки и предприятия не будут развивать формы, связанные с безналичными платежами, - программы лояльности и распространенность безналичных платежей. Но у нас в арсенале есть этот инструмент, и, если ситуация будет ухудшаться, мы готовы его применить, а именно ограничивать ставки по эквайрингу", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что должны быть разные инструменты для расчетов, поэтому развивается система быстрых платежей и обсуждается возможность введения цифрового рубля.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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