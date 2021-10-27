Попытки ЦБ ограничить инфляцию не скажутся на росте экономики

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика Банка России нацелена на снижение инфляции и инфляционных ожиданий, она не создает помех для сбалансированного и устойчивого экономического роста, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на совместном заседании комитетов Госдумы.

В ЦБ считают, что проводимая ДКП "ограничит риски длительного отклонения инфляции от цели и обеспечит возвращение инфляции к цели "вблизи 4%" в рамках нашего базового сценария, сказал он.

ЦБ 22 октября повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%, прогноз на 2022 год регулятор сохранил на уровне 4-4,5%. При этом ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП на 2021 год на уровне 4-4,5%, на 2022-2024 годы - 2-3% в год.

Ключевую ставку регулятор повысил сразу на 75 базисных пунктов - до 7,5% - и допустил возможность дальнейших ее повышений на ближайших заседаниях.

Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку с 25 октября и до конца 2021 года в диапазоне 7,5-7,7%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год повышен с 6-7% до 7,3-8,3%, на 2023 год - с 5-6% до 5,5-6,5%. Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 5-6%.

"Даже при измененном сигнале по денежно-кредитной политике, параметры роста на следующий год в прогнозе оставлены неизменными. Денежно-кредитная политика реагирует на дополнительное ускорение инфляции и на дополнительный тот спрос, который возникает из-за повышенных инфляционных ожиданий, по сути дела, стремясь удержать экономику на той траектории, которую мы видели в июле", - отметил зампред ЦБ.

Он добавил, что за неизменностью прогноза по инфляции на 2022 год отчасти стоит предпосылка, что определенная доля наблюдавшихся в 2021 году скачков цен является разовой, они могут быть частично отыграны в течение следующего года.

"Для замедления инфляции и, главное, снижения инфляционных ожиданий с того уровня, с которым мы входим в следующий год, необходима и более жесткая денежно-кредитная политика", - подчеркнул Заботкин. Эта "большая жесткость" как раз отражена в прогнозе по средней ключевой ставке на 2022 год, добавил он.

Ускорение инфляции в последнее время является симптомом того, что интенсивность совокупного спроса столь высока, что значительно превышает возможности расширения производства. "В этих условиях такой избыточный спрос не увеличивает ни потребление, ни выпуск, ни рост ВВП. Он лишь выливается в рост цен, высокую инфляцию, создавая все те негативные последствия и риски", - сказал зампред ЦБ, отметив, что это и требует реакции ДКП.

Он подчеркнул, что экономика России вернулась на траекторию устойчивого роста. "Данные показывают, что за вычетом нефтяного сектора, экономика вернулась не просто на допандемийный уровень, но на свой допандеймийный тренд устойчивого роста уже во втором квартале", - заявил Заботкин.