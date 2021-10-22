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Набиуллина объяснила повышение прогноза по инфляции урожаем и логистикой

Набиуллина объяснила повышение прогноза по инфляции урожаем и логистикой
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Существенный пересмотр прогноза по инфляции в РФ в 2021 году вызван ситуацией с урожаем, проблемами в мировых логистических цепочках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

Как сообщалось, ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%.

По словам Набиуллиной, от итогов уборки урожая будет зависеть и динамика роста цен в оставшиеся два месяца, и окажется ли инфляция по итогам года ближе к 7,4% или 7,9%.

"По сравнению с прошлым заседанием совета директоров мы видим, что урожай оказался хуже наших ожиданий. И эпизоотическая ситуация больше повлияет на ситуацию в животноводстве. Плюс к этому логистические проблемы длятся дольше. И мы видим это, например, по ситуации с автомобилями, по спросу на автомобили, по ценам на них. Изменение прогноза на этот год во многом как раз мотивировалось тем, что разовые факторы оказали большее влияние", - сказала Набиуллина о причинах пересмотра прогноза и тех факторах, который не учел ЦБ в предыдущем прогнозе.

По ее словам, "мы ожидали снижения продовольственной инфляции, но этого не произошло" по приведенным выше причинам.

"Как она будет себя вести дальше, зависит от завершения сбора урожая - он еще не завершился, погодных условий. И это один из факторов почему такая широкая вилка прогноза по инфляции на конец этого года (7,4-7,9% - ИФ). 7,4% - означает, что продовольственная инфляция начнет, скорее всего, снижаться в четвертом квартале, а по верхней (7,9% - ИФ) - это значит, что она может остаться вблизи текущих темпов. Поэтому сейчас ситуация во многом будет зависеть от того, что будет происходить в сельском хозяйстве", - заявила глава ЦБ.

Центробанк Банк России Эльвира Набиуллина

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