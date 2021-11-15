ЦБ предостерег от ценового регулирования как постоянной практики

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Регулирование цен на отдельные группы товаров посредством административных мер не должно быть постоянной практикой - это чревато рисками для инвестиций, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она высказала это мнение в думском комитете по финансовому рынку.

Регулятор уже не раз предостерегал исполнительную власть от чрезмерного увлечения административными рычагами в борьбе с инфляцией.

"Выработка такого рода мер - это компетенция правительства, но мы хотели показать, что инфляция - это не просто где-то сверхдоходы отдельных секторов, это в целом дисбаланс спроса и предложения. Поэтому и возникают вот эти вот скачки цен по разным направлениям. Если мы везде начнем применять пошлины, акцизы, квоты и так далее (для контроля за ценами - ИФ), то у нас просто это повлияет на инвестиционный процесс", - сказала Набиуллина.

"Мы анализировали, наши коллеги в Центральном банке, специалисты, мы скоро выпустим доклад, в том числе и анализ международного опыта, который применял такого рода регулирование при росте цен. Такие же периоды (экстраординарного роста цен - ИФ) были и в 70-е годы, были во многих странах, когда энергетические цены росли, но это часто приводит к негативным долгосрочным эффектам, снижению инвестиций, безусловно. А мы хотим увеличения темпов экономического роста", - отметила глава ЦБ, отвечая на вопросы депутатов.

"На мой взгляд, здесь он, может быть, немного экспертный, наверное, какие-то экстраординарные меры возможны, как краткосрочные. Но там, где есть, скажем так, постоянная волатильность цен, постоянные колебания, как на рынке нефти и нефтепродуктов, там был сделан демпфер, который работает в обе стороны, если можно так сказать, он бюджетно-нейтральный. Производители понимают, что в период высокой конъюнктуры они больше платят, в период низкой конъюнктуры они же и получают этот отрицательный актив", - сказала Набиуллина.

В секторах с постоянным колебанием цен похожие механизмы могут применяться, но не как экстраординарные меры борьбы с ценовыми скачками. "Такие меры своей неожиданностью беспокоят. На мой взгляд, если бороться с инфляцией, прежде всего, это все-таки денежно-кредитная политика, мы ее задействовали, и меры социальной поддержки здесь важны", - заключила она.