Ozon запустил собственное кулинарное производство

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon запустил производство готовых блюд под торговой маркой Ozon Express, говорится в пресс-релизе компании.

До конца 2021 года ассортимент составит около 30 позиций, включая завтраки, салаты, вторые блюда. Заказать их можно через сервис экспресс-доставки Ozon Express с доставкой за 1 час.

Собственное производство Ozon Express построено с нуля в Москве, уточняет компания в своем сообщении. На первом этапе доставка кулинарии осуществляется в Московском регионе, позже она будет расширена на другие города присутствия Ozon Express.

Сервис Ozon Express запустил продажу товаров под собственной торговой маркой летом текущего года. Сейчас под собственной торговой маркой Ozon Express предлагает более 60 товарных наименований.

Ozon развивает сервис экспресс-доставки с 2019 года. В настоящее время он работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону. Доставка осуществляется в течение часа или в удобные пользователю часовые слоты. Ассортимент Ozon Express составляет более 20 тыс. наименований: продукты питания, товары повседневного спроса, а также электроника и бытовая техника, товары для спорта, детей и животных.