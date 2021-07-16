Сбербанк продал "Евроцемент" за 161 млрд рублей "Михайловскому КСМ"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга группы компаний "Евроцемент", покупателем стала компания ООО "Михайловский комбинат строительных материалов" ("Михайловский КСМ"), говорится в сообщении банка.

МКСМ победила в рамках конкурентного запроса предложений, проведенного на электронной площадке Российского аукционного дома. Сумма сделки составила 161 млрд рублей.

"Данная сделка окажет позитивное влияние на финансовый результат группы и будет отражена в отчетности группы Сбера по МСФО за третий квартал 2021 года", - сообщил Сбербанк.