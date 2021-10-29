Evergrande выплатила проценты по долларовым бондам, вновь избежав дефолта

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китайский застройщик China Evergrande Group вновь сумел избежать дефолта, выплатив проценты по долларовым облигациям накануне завершения 30-дневного периода отсрочки платежа по ним, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Компания должна была произвести процентные выплаты по долгу еще 29 сентября.

По данным CreditSight, Evergrande должна была выплатить $45 млн по облигациям с погашением в 2024 году на общую сумму $951 млн.

Неделей ранее компания выплатила проценты на сумму $83,5 млн по другим долларовым облигациям.

Неспособность Evergrande выплатить проценты по долларовым бондам означала бы дефолт китайского застройщика, который мог бы стать крупнейшим в Азии.

Evergrande является одним из крупнейших китайских девелоперов и имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру - свыше $300 млрд. В общей сложности до конца текущего года компании предстоит выплатить проценты на сумму $669 млн по облигациям, свидетельствуют данные Bloomberg.

Ранее на этой неделе агентство сообщало, что власти Китая потребовали от основателя Evergrande Хуэй Ка Яня направить его собственные средства на оплату долгов компании.