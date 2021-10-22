China Evergrande выплатила проценты по долларовым бондам, не допустив дефолта

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Китайский застройщик China Evergrande Group произвел, хоть и с опозданием, процентные выплаты по долларовым облигациям, сообщила государственная газета Securities Times.

По данным издания, в четверг Evergrande перечислила на эти цели $83,5 млн.

Компания должна была еще 23 сентября заплатить проценты по пятилетним долларовым бондам, но не смогла сделать этого. В случае этих бумаг была предусмотрена возможность отсрочки платежа на 30 дней, и, таким образом, Evergrande произвела выплаты по долгу всего за два дня до истечения этого периода.

Неспособность компании выплатить проценты по долларовым бондам общим объемом порядка $2,03 млрд означала бы дефолт китайского застройщика, который мог бы стать крупнейшим в Азии.

Evergrande является одним из крупнейших китайских девелоперов и имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру - свыше $300 млрд.

В общей сложности до конца текущего года компании предстоит выплатить проценты на сумму $669 млн по облигациям, свидетельствуют данные Bloomberg.

Акции Evergrande подскочили в цене на 3,5% на торгах в Гонконге в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала более чем на 82% на ожиданиях дефолта компании.