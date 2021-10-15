Экономика Китая столкнулась с проблемами, замедляющими ее рост. Обзор

Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Экономика Китая находится под ударом со всех сторон - проблемы в секторе недвижимости, энергетический кризис, падение потребительского доверия и растущие цены на сырье.

Правительство КНР в понедельник опубликует данные об изменениях ВВП страны в третьем квартале, сентябрьских объемах промпроизводства и розничных продажах, которые покажут, насколько вторая по величине экономика в мире справляется со всеми этими проблемами, пишет агентство Bloomberg.

Эксперты, опрошенные агентством, прогнозируют замедление темпов экономического роста в июле-сентябре до 5% с 7,9% во втором квартале. Кроме того, они также ожидают, что объемы промышленного производства и инвестиций в сентябре значительно уменьшатся, хотя розничные продажи могут продемонстрировать хорошие результаты, поскольку стране удалось сдержать новую вспышку COVID-19.

"Оптимистической картины экономического роста в третьем квартале не вырисовывается, особенно в связи с тем, что эффект слабой базы начинает исчезать. В минувшем квартале власти отдали предпочтение целям долгосрочного реформирования и меньше фокусировались на достижении роста в краткосрочной перспективе", - отметил аналитик по Китаю в Natwest Markets Plc Лю Пэйцянь.

При этом в последние месяцы экономисты постепенно ухудшали свои прогнозы в отношении экономики Китая по мере того, как страна начала сталкиваться с рядом проблем.

Трудности в секторе недвижимости

Пекин неуклонно ужесточает ограничения на рынке недвижимости для смягчения финансовых рисков, что приводит к спаду строительства и еще больше усугубляет проблемы с ликвидностью одного из крупнейших застройщиков в стране China Evergrande Group.

Совокупные продажи топ-100 девелоперских компаний Китая в сентябре рухнули на 36% по сравнению с прошлым годом при том, что именно на сентябрь традиционно приходится пик сезона продаж недвижимости. Это окажет прямое влияние на экономику в целом. По оценкам Goldman Sachs Group Inc. на сферу недвижимости и связанные с ней отрасли приходится почти четверть ВВП страны.

При ограниченных денежных поступлениях в сектор девелоперы едва ли смогут осуществлять новые инвестиции. Рост инвестиций в недвижимость в январе-сентябре составил 9,5% в годовом выражении, спрогнозировали эксперты Bloomberg. В то же время в период с января по август показатель был на уровне 10,9%.

Энергетический кризис

Предприятия в стране во второй половине сентября были вынуждены останавливать производство из-за отключений электричества. Это привело к снижению индекса менеджеров закупок ниже 50 пунктов впервые с начала пандемии в прошлом году. Значение индекса меньше 50 пунктов означает замедление темпов производственной активности.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что темпы роста промышленного производства по итогам квартала будут на уровне первых трех месяцев 2020 года, когда экономика была под влиянием пандемии COVID-19 - 3,9%.

Потребительское доверие

Китай этим летом столкнулся с наиболее сильной вспышкой заболеваний коронавирусной инфекцией с момента появления COVID-19 в конце 2019 года. В середине июля в стране начал активно распространятся штамм "дельта". Властям удалось обуздать вспышку к концу сентября, однако жесткая стратегия правительства негативно сказалась на потреблении.

Региональные власти начали ослаблять некоторые ограничения в конце августа, что могло позитивно сказаться на розничной торговле в сентябре. Активность в секторе услуг в сентябре немного возросла, свидетельствуют данные опроса менеджеров закупок. Экономисты Bloomberg ожидают увеличения розничных продаж в прошлом месяце до 3,5% с 2,5% в августе.

Растущий экспорт

Неожиданно сильный рост экспорта в сентябре стал одним из немногих положительных событий в экономике на фоне множества плохих новостей. Спрос на китайские товары в развитых странах по-прежнему высок, частично благодаря тому, что они перестали закупать их на других развивающихся рынках региона, таких как Вьетнам, так как те менее эффективно справляются с коронавирусом. Многие покупатели также стараются заранее пополнить свои запасы в преддверии сезона рождественских покупок, чтобы обойти проблемы в глобальных цепочках поставок.

Рост профицита торгового баланса является одной из причин, по которой юань продолжает укрепляться в текущем году, несмотря на ухудшение прогноза роста экономики. Но после того, как китайский центробанк в четверг установил курс юаня на более низком уровне, чем ожидалось, валюта начала терять свои позиции и отступила от максимумов за четыре месяца.