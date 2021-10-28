Премьер Молдавии заявила об успехах в переговорах с "Газпромом" по газу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В переговорах молдавской стороны с "Газпромом" наблюдается определенный прогресс, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

На пресс-конференции в Брюсселе она сообщила, что вице-премьер страны Андрей Спыну находится в Санкт-Петербурге, переговоры идут и "регистрируется определённый прогресс".

Она добавила, что Молдавия "заинтересована в долгосрочном контракте по цене, которую она может для себя позволить". Гаврилица напомнила, что с "Газпромом" "были долгосрочные отношения" и сейчас есть ожидания относительно прагматичных переговоров в экономической и торговой плоскостях.

В Молдавии объявлено чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике. Весь природный газ Молдавия всегда покупала только у "Газпрома". Однако в конце сентября контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" закончился и был временно продлен лишь на один месяц. При этом законтрактовано лишь две трети от потребностей Молдавии в газе.

23 октября официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" остановит поставки газа в Молдавию, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года". При этом он сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.

Кишинев и Москва пока так и не смогли прийти к компромиссу по новому газовому договору. На этой неделе в России проходят переговоры между вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В Брюсселе 28 октября проходил Совет ассоциации Молдавии-ЕС.