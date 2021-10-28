Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Премьер Молдавии заявила об успехах в переговорах с "Газпромом" по газу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В переговорах молдавской стороны с "Газпромом" наблюдается определенный прогресс, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

На пресс-конференции в Брюсселе она сообщила, что вице-премьер страны Андрей Спыну находится в Санкт-Петербурге, переговоры идут и "регистрируется определённый прогресс".

ЭкономикаПремьер Молдавии высказалась за долгосрочный договор с "Газпромом"Читать подробнее

Она добавила, что Молдавия "заинтересована в долгосрочном контракте по цене, которую она может для себя позволить". Гаврилица напомнила, что с "Газпромом" "были долгосрочные отношения" и сейчас есть ожидания относительно прагматичных переговоров в экономической и торговой плоскостях.

В Молдавии объявлено чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике. Весь природный газ Молдавия всегда покупала только у "Газпрома". Однако в конце сентября контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" закончился и был временно продлен лишь на один месяц. При этом законтрактовано лишь две трети от потребностей Молдавии в газе.

23 октября официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" остановит поставки газа в Молдавию, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года". При этом он сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.

Кишинев и Москва пока так и не смогли прийти к компромиссу по новому газовому договору. На этой неделе в России проходят переговоры между вице-премьером Молдавии Андреем Спыну и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В Брюсселе 28 октября проходил Совет ассоциации Молдавии-ЕС.

Молдавия Наталья Гаврилица Газпром

Новости по теме

Новости

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.

Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.

Цена газа в Европе снизилась до $918/тыс. куб. метров

Brent подешевела почти на 2% на данных о запасах в США

Brent подешевела почти на 2% на данных о запасах в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });