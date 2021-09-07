США снова продлили сроки сбора комментариев в рамках расследования о нерыночности экономики РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минторг США продлил на 3 дня - до 10 сентября - сбор комментариев от заинтересованных сторон в рамках проводимого расследования на предмет соответствия экономики России рыночному статусу, говорится в заявлении министерства, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.

Первоначально крайним сроком подачи комментариев в рамках этого расследования было 30 августа, затем Минторгом США было принято решение (по поступившему запросу) продлить его на 8 дней - до 7 сентября, теперь срок продлевается еще на 3 дня (согласно еще одному запросу) - до 10 сентября.

"2 сентября 2021 года мы получили второй запрос на продление срока комментариев. В ответ на этот запрос мы продлили срок подачи комментариев на три дополнительных дня. Пересмотренный срок подачи комментариев - 10 сентября 2021 г.", - говорится в сообщении.

В конце августа несколько источников рассказали "Интерфаксу", что российские компании наняли юридические фирмы Sidley Austin и Law Office of Neil Ellis для участия в расследовании США о соответствии экономики РФ рыночному статусу. По словам собеседников агентства, эти компании выступят консультантами для экспортеров РФ в рамках расследования, оплачивать их услуги будет бизнес.

Как сообщалось, расследование на предмет рыночности экономики РФ было начато Минторгом США в августе в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (водный раствор из мочевины и нитрата аммония) из России.

"В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси (КАС), поставляемой из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании - ИФ) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - говорилось в комментарии министерства торговли США.

Минторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года: в нем зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то регулятор может квалифицировать страну как нерыночную.

Статус рыночной экономики очень значим для экспортеров, так как значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги и производители удобрений).

США признали экономику РФ рыночной в 2002 году. Тогдашний глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, комментируя решение, отмечал, что по состоянию на 2002 год ограничениям со стороны США подвергались товары из России (как товары, происходящие из страны с нерыночной экономикой) на общую сумму примерно $1,5 млрд, в том числе "металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров".