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GV Gold в очередной раз откладывает IPO

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в очередной раз решил отложить IPO, сообщила компания.

Ожидалось, что торги акциями "Высочайшего" на "Московской бирже" начнутся уже во вторник.

"Мы приняли решение отложить IPO в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала. Мы сохраняем уверенность в существенных перспективах развития GV Gold и надеемся стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными", - заявил гендиректор компании Владислав Баршинов (его слова приводятся в сообщении).

Ожидалось, что объем предложения составит приблизительно 37% акций. Ценовой диапазон был установлен на уровне 1650-2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7-112,7 млрд рублей.

"Высочайший" уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года. Однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение также было отложено.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 5,46% - Владимир Кочетков, 0,91% - Сергей Васильев, 8,21% составляет квазиказначейский пакет. Продающими акционерами в рамках IPO должны были стать Докучаев, Опалева, Тихонов, Васильев и фонды группы Blackrock.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.

GV Gold IPO Московская биржа GV Gold Высочайший

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