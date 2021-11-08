"Нафтогаз" попросил ФРГ привлечь его к сертификации "Северного потока 2"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Украина просит немецкое Федеральное сетевое агентство привлечь ее к процессу сертификации "Северного потока 2", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC Газотранспортная система Украины подали заявку на приглашение к процессу", - сказал Вульф в понедельник.

При этом агентство пока не решило, привлекать ли Украину к процессу сертификации "Северного потока 2". "Запросы в настоящий момент проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте", - пояснил Вульф.

По регламенту агентства, как пояснил пресс-секретарь, приглашенные к сертификации получают право давать свои заключения в ходе этого процесса.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что решение об участии компании в процессе сертификации "Северного потока 2" могут принять на следующей неделе.

"Северный поток 2"

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.