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Немецкий регулятор подтвердил допуск Украины к сертификации "Северного потока 2"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Германское Федеральное сетевое агентство подтвердило, что Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока 2" без права вето, сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава пресс-службы агентства Фите Вульф.

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"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC "Газотранспортная система Украины" сегодня были допущены к процессу сертификации. Допущенные к процессу имеют права, в особенности, право давать свою оценку. Права вето они не имеют", - сообщил представитель агентства.

Как сообщалось, немецкий регулятор BNetzA начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.

"Нафтогаз" 15 октября подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2", до этого польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации BNetzA.

"Оператор ГТС Украины" 20 октября также подал заявку BNetzA на участие в процессе сертификации оператора "СП2" Nord Stream 2 AG.

"Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В октябре 2021 года "Газпром" сообщил о завершении его достройки и намерении запустить в действие до конца текущего года.

Германия Украина Нафтогаз Украины ГТС Украины Северный поток 2 Nord Stream 2 AG

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