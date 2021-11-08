Решение по сертификации "Северного потока 2" могут принять на следующей неделе

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Процесс сертификации газопровода "Северный поток 2" продолжается, и на следующей неделе будет принято решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" в этом процессе, сообщил глава компании Сергей Макогон.

"Решение (по участию "Оператора ГТС Украины" - ИФ) ожидается на следующей неделе", - сообщил Макогон на своей странице в фейсбуке в комментариях под постом.

"Оператор ГТС Украины" в конце октября подал заявку германскому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство Германии, BNetzA) на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" Nord Stream-2 AG.

Украина опасается прекращения транзита газа через ее ГТС, если будет запущен газопровод "Северный поток 2". Руководство России и "Газпром" неоднократно заявляли об отсутствии планов полностью прекратить транзит газа через Украину.

По данным украинской стороны, с января по сентябрь 2021 года транзит природного газа через ГТС Украины составил 32,7 млрд кубометров против 39,5 млрд кубометров годом ранее.