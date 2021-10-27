Maersk спрогнозировала продление заторов в портах Приморья до февраля

Улучшения ситуации на фрахтовом рынке компания ждет ближе к 2023 году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Датская контейнерная линия Maersk обсуждает с "Владивостокским морским торговым портом" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) восстановление судозаходов на терминал на еженедельной основе, сообщил "Интерфаксу" глава A.P. Moller-Maersk в регионе Восточная Европа Жолт Катона.

По его словам, нормализация ситуации в российских дальневосточных портах ожидается "не раньше чем после китайского Нового года", который в 2022 году наступит 1 февраля. До этого же срока он не ждет изменений и со ставкой фрахта, поскольку спрос продолжает расти, а предложение лимитировано.

"Мы встречаемся регулярно с коллегами из ВМТП и в принципе есть с ними договоренность. Мы наметили план действий для того, чтобы заново обеспечить еженедельные судозаходы, - сказал Катона. - И так же работу мы провели в Находке с "Восточной стивидорной компанией" (ВСК, Приморский край, входит в Global Ports). Там мы тоже получили гарантии, что наши суда будут еженедельно обслуживаться".

"(Ситуация на фрахтовом рынке может начать улучшаться) во второй половине 2022 года, ближе к 2023 году", - считает Катона.

"В мире задействовано 99,9% контейнеровозов, суда ждут перед портами, чтобы причалить. Например, в Америке перед портом Лонг-Бич сейчас стоят в ожидании причала 52 судна, задержки в среднем - более двух недель. Все мощности задействованы, но используются неэффективно из-за простоя судов и контейнеров на них. Общей провозной способности не хватает, а из-за того, что спрос намного выше, чем предложение, больших изменений к лучшему, увы, пока не видим", - объяснил он.

"Мы сейчас говорим о том, что $15 тысяч фрахт (на доставку контейнера) - это ненормально. Но ставка в $2 тысячи из Китая в Петербург, которая была до пандемии, тоже ненормально, потому что это близко к убыточному уровню для любого перевозчика", - отметил он.

Катона также отметил, что проблемы российского контейнерного рынка и глобальной логистики тесно взаимосвязаны.

"Вырос контейнерный оборот, и при этом у нас есть лимитирующий фактор, это количество судов: все наши суда уже задействованы, все суда, которые можно было дополнительно взять на краткосрочном рынке, мы взяли. Мы не можем больше расти исходя из того, что нет свободных мощностей (в портах), поэтому многим клиентам отказываем", - сказал Катона.

Изменение на глобальном рынке ожидается в 2023 году, когда будут выходить новые контейнеровозы, которые были заказаны в 2020 году, считает он. "Мы ожидаем, что (к этому времени - ИФ) закончатся последствия пандемии, весь накопленный груз, который пока невозможно вывезти из Китая, будет устойчиво отправляться, и ситуация сбалансируется", - уточнил Катона.

По прогнозу Maersk, рост мирового контейнерного рынка в 2021 году ожидается на уровне 7-8%. "Темпы роста рынка в 2022 году будут сохраняться, но мы надеемся на снижение заторов в портах, что позволит ускорить оборачиваемость тоннажа. Сейчас примерно 15% наших глобальных провозных мощностей простаивает в заторах. Когда заторы пойдут на убыль, у нас появятся эти дополнительные 15%", - пояснил он.

В российских дальневосточных портах в последнее время наблюдаются сложности с контейнерной логистикой. Из-за более дешевой, чем в Балтии, ставки фрахта происходит переток грузов на Дальний Восток. Контейнеропоток растет, увеличивается время обработки контейнеров на всех этапах логистической цепочки: нет мест на контейнеровозах, суда простаивают в очереди на рейде в ожидании разгрузки в порту. Также увеличилось время ожидания подвижного состава для доставки контейнеров в центр России. Проблемы с заторами контейнеров на Дальнем Востоке усугубила схожая ситуация в южнокорейском порту Пусан.

Maersk в конце сентября сообщил о проблемах с трансшипментом контейнеров в порту Пусан (Южная Корея), уведомив клиентов об остановке на месяц приема заявок на перевозку импортных и экспортных контейнеров между Пусаном и "Владивостокским морским торговым портом". Позже стало известно, что ВМТП ограничил количество принимаемых под обработку еженедельных заходов крупнейших в регионе судов Maersk класса Panamax на сервисе IA1.

Maersk - судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.