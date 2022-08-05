Производитель растительного мяса Beyond Meat увеличил квартальный убыток в пять раз

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat увеличил чистый убыток во втором квартале 2022 финансового года (завершился 23 июля) почти в пять раз, при этом показатель оказался хуже прогнозов аналитиков.

Кроме того, компания объявила о сокращении 4% сотрудников по всему миру, отметив, что сокращения являются частью плана по уменьшению расходов. В Beyond Meat рассчитывают, что увольнения позволят ежегодно экономить $8 млн.

Чистый убыток компании за отчетный финквартал составил $97,1 млн, или $1,53 в расчете на акцию, против $19,7 млн, или $0,31 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Выручка сократилась на 1,6%, до $147 млн по сравнению со $149,4 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток на уровне $1,28 на акцию при выручке в $149,2 млн.

Компания ухудшила прогноз выручки на весь 2022 фингод и теперь ожидает показатель в диапазоне $470-520 млн по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $560-620 млн. Аналитики в среднем ожидают показатель на уровне $553,9 млн.

С начала 2022 года капитализация Beyond Meat упала на 51,8% и составляет $2,16 млрд.