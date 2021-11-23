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Клиенты "Музенидис Трэвел" получат за отмененные туры в Грецию по 3-5 тыс. руб.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Компании, работавшие под брендом "Музенидис Трэвел", направили данные о своих клиентах в страховую компанию "ТИТ", которая должна выплатить им возмещение за отмененные туры в Грецию. Об этом сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Страховая компания "ТИТ" получила от четырех юрлиц туроператора "Музенидис Трэвел" реестр пострадавших туристов. В нем более 25,5 тыс. человек, которые заплатили за туры в Грецию в общей сложности 1,27 млрд рублей. При этом общая сумма финансовых гарантий этих четырех туроператоров составляет 80 млн рублей. То есть, выплаты не превысят 3-5 тыс. рублей на туриста", - сообщила она.

Тюрина пояснила, что в реестре московского туроператора "Музенидис Трэвел" 16,5 тыс. человек, которым он должен 822 млн рублей. При этом финансовые гарантии компании составляют 50 млн рублей. В реестре "Музенидис Трэвел-СПб" – 3,1 тыс. туристов, заплативших за туры 143 млн рублей. В реестре туроператора "Музенидис Трэвел Екатеринбург" 1022 пострадавших туриста, сумма долга – 84 млн рублей. В реестре компании "Музенидис Трэвел - Ростов-на-Дону" – 4 369 туристов, заплативших за туры 210 млн рублей. У каждой из трех региональных компаний финансовые гарантии составляют 10 млн рублей.

"Очевидно, что выплаты туристам будут символическими и не превысят 3-5 тыс. рублей на человека, но окончательными эти цифры считать нельзя. Страховая компания "ТИТ" параллельно принимает от самих туристов заявления на выплату страхового возмещения и формирует свой реестр поступивших требований. После сверки всех реестров будет принято решение о выплатах. Документы страховщик принимает до 1 декабря", - добавила Тюрина.

Туроператор "Музенидис Трэвел" 12 ноября сообщил о приостановке деятельности всех своих пяти юридических лиц из-за невозможности выполнить обязательства перед туристами. По заявлению руководства компании, этот шаг связан в первую очередь с финансовыми проблемами принимающей компании Mouzenidis Travel в Греции, которой были переведены все деньги за приобретенные туры, но которая, в свою очередь, не перевела их в отели.

Музенидис Трэвел Mouzenidis Travel Греция Российский союз туриндустрии РСТ

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