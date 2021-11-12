"Музенидис Трэвел" исключен из федерального реестра туроператоров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ростуризм исключил туроператора "Музенидис Трэвел" из единого федерального реестра, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат. При этом мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача - сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены", - сообщила она.

Она напомнила, что, по данным Ростуризма, около 27 тысяч россиян заплатили греческому туроператору около 18 млн евро, эти деньги пришли в Грецию, но не дошли до отелей и авиакомпаний. Принимающий туроператор Mouzenidis Travel Greece с лета прекратил работу.

В Ростуризме видят несколько вариантов решения ситуации, которые позволят туристам в том или ином виде получить услугу и отправиться на отдых. "Мы продолжим переговоры и рассчитываем в этом вопросе на конструктивную позицию греческих властей", - сказала Догузова.

Российская группа "Музенидис Трэвел" 12 ноября объявила об остановке деятельности всех своих пяти российских юрлиц из-за отсутствия у них возможности выполнять свои обязательства.

Летом, когда прекратил работу греческий туроператор, российская группа намеревалась продолжить деятельность. Однако осенью российские туристы стали подавать к компании иски, добиваясь возврата денег.

В сентябре турагентства направили коллективное письмо в Ростуризм с просьбой исключить туроператора из федерального реестра, чтобы клиенты смогли получить деньги по договору страхования финансовой ответственности туроператора и из фонда персональной ответственности. Источник "Интерфакса" на туристическом рынке говорил, что вопрос должен быть решен до 15 ноября.

Российская группа "Музенидис Трэвел" сообщила, что суммарно российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании "ТИТ", и объявила, что будет договариваться о выплате компенсаций.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что этой суммы фингарантий не хватит для выплат всем клиентам и туристы получат символические суммы.

Под брендом "Музенидис Трэвел" выездным туризмом занимались ООО "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел-СПб", "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ - Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел Екатеринбург", работающие соответственно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Екатеринбурге. ООО "Музенидис Интур" занималось внутренним туризмом.

Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что больше всего клиентов пострадало у московской "дочки" компании. Московский туроператор имеет гарантию на 50 млн рублей, три региональных - на 10 млн рублей каждый, туроператор по внутреннему туризму - на 500 тысяч рублей.

"При этом только "Музенидис Трэвел Екатеринбург продал туров более чем на 60 млн рублей. "Музенидис Трэвел-СПб" - более чем на 133 млн рублей. Самая большая задолженность - у московского туроператора "Музенидис Трэвел", - сказала представитель РСТ.