Банк "Траст" отменил аукцион по продаже "Интеко"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Траст" отменил аукцион про продаже "Интеко", объяснив это решение защитой интересов возможного будущего покупателя девелопера.

"Для защиты интересов потенциального покупателя банк непрофильных активов "Траст" принял решение об отмене аукциона по продаже акций АО "Интеко", который должен состояться 16 ноября 2021 года на площадке АО "Российский аукционный дом"", - сообщили "Интерфаксу" в "Трасте".

Окружной суд Никосии (Кипр) 10 ноября 2021 года в рамках дела по иску компании Morden Finance Limited запретил "Трасту" и ряду иных ответчиков завершать аукцион по продаже акций "Интеко", отмечает банк.

"Несмотря на то, что 12 ноября 2021 года Арбитражный суд Москвы отказал истцу в принятии аналогичных мер в РФ, банк "Траст" не может перекладывать риск утраты титула на потенциального покупателя", - сказал представитель банка.

"Траст" считает заявленные компанией Morden Finance требования незаконными и будет защищать свои интересы в судебном порядке, подчеркнул представитель банка.

В ходе аукциона 16 ноября "Траст" планировал продать долг и акции "Интеко" по начальной цене 37,4 млрд рублей. На торги были выставлены 100% "Интеко" стоимостью 29,6 млрд рублей, а также права требований к компании в размере 7,8 млрд рублей.

На актив претендовало несколько покупателей. ФАС ране одобрила ходатайства на покупку 100% акций "Интеко" ООО "Аркада холдинг" (50% в нем принадлежит собственнику "Уралхима" Дмитрию Мазепину), ООО "Самолет Инт 1" (группа компаний "Самолет" ), ООО "Специализированный застройщик "Второй" и ООО "Смайнэкс управление активами" (обе компании входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО "Логос" и ООО "Ариеф". "Логос" основана выходцем из ИК "Регион" Александром Бадареу. "Ариеф" - недавно созданная компания (зарегистрирована в сентябре 2021 года) в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества, ее учредитель и руководитель - Алексей Буев.

Morden Finance (Британские Виргинские острова) - один из бывших бенефициаров "Интеко". Компания 4 ноября 2021 года подала в Окружной суд Никосии иск к банку "Траст", кипрским компаниям Aurevo Ltd, Galantor Finance Ltd, Niverson Holdings Ltd, Darwood Investmens Ltd, Brokenfrod Holdings Ltd, Mediterranean Directors Ltd, Mediterranean Secretaries Ltd и Gergios Chr. Kirou. Morden Finance пытается вернуть акции "Интеко" компании Aurevo Ltd либо компенсировать убытки от передачи акций девелопера этой компанией банку "Траст".

Основным акционером "Интеко" до 9 сентября 2020 года была Aurevo Ltd, после этого единственным акционером стал "Траст".

В Aurevo Ltd 10% принадлежит Galantor Finance Ltd, 50% которой владеет Morden Finance Ltd (то есть ее эффективная доля в "Интеко" составляла 5%). По мнению Morden Finance, передача акций "Интеко" компанией Aurevo Ltd банку "Траст" произошла без ее уведомления и согласия, с нарушением корпоративных процедур в Aurevo Ltd и Galantor Finance Ltd.

"Интеко" ранее контролировалась супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. В 2011 году компанию приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов - Сбербанк (5%).

"Траст" стал контролировать "Интеко" в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка.