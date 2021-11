Суд отказал бывшему бенефициару "Интеко" во введении запрета на продажу акций девелопера

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы не удовлетворил заявление одного из бывших бенефициаров АО "Интеко" - Morden Finance Ltd (Британские Виргинские острова) - о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета банку "Траст" проводить аукцион по продаже акций девелопера, следует из материалов суда.

Morden Finance хотела добиться принятия таких предварительных обеспечительных мер до разрешения спора по ее иску в Окружном суде Никосии (Кипр).

Компания ранее заявила, что 4 ноября 2021 года в Окружной суд Никосии был подан иск к банку "Траст", кипрским компаниям Aurevo Ltd, Galantor Finance Ltd, Niverson Holdings Ltd, Darwood Investmens Ltd, Brokenfrod Holdings Ltd, Mediterranean Directors Ltd, Mediterranean Secretaries Ltd и Gergios Chr. Kirou. Morden Finance пытается вернуть акции "Интеко" компании Aurevo Ltd либо компенсировать убытки от передачи акций девелопера этой компанией банку "Траст".

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления Morden Finance, так как компания не привела конкретные обстоятельства, подтверждающие необходимость принятия обеспечительных мер, не представила доказательства, подтверждающие его доводы и наличие реальной угрозы неисполнения судебных актов, следует из материалов суда. Кроме того, по мнению суда, не усматривается намерения заявителя обратиться в суд к должнику с исковым заявлением имущественного характера.

"Траст" ранее заявлял, что требуемые Morden Finance обеспечительные меры направлены на фактическое блокирование прав банка как акционера "Интеко". "Заявленные требования существенно ниже стоимости 100% акций АО "Интеко". Банк "Траст" является платежеспособной организацией, деятельность которой гарантирована Банком России. Банк "Траст" в состоянии исполнить потенциальное требование заявителя в случае его удовлетворения в Окружном суде Никосии или арбитражном суде на территории РФ", - отмечал ранее представитель банка.

Основным акционером "Интеко" до 9 сентября 2020 года была Aurevo Ltd, после этого единственным акционером стал "Траст".

В Aurevo Ltd 10% принадлежит Galantor Finance Ltd, 50% которой владеет Morden Finance Ltd (то есть ее эффективная доля в "Интеко" составляла 5%). По мнению Morden Finance, передача акций "Интеко" компанией Aurevo Ltd банку "Траст" произошла без ее уведомления и согласия, с нарушением корпоративных процедур в Aurevo Ltd и Galantor Finance Ltd.

"Интеко" ранее контролировалась супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. В 2011 году компанию приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов - Сбербанк (5%). С 21 октября неделю "Интеко" принадлежала кипрской Certerra Ltd, а с 28 октября ее владельцем стала Aurevo Ltd, говорится в годовом отчете девелопера за тот период.

ФАС в ноябре 2011 года сообщила об удовлетворении ходатайства Darwood Investments Ltd (ее связывали с Шишхановым) на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности "Интеко". Это должно было произойти в результате приобретения Darwood Investments 65% компании Aurevo Ltd, владевшей тогда 100% акций девелопера.

В начале 2015 года структура владения "Интеко" изменилась: контроль над компанией получила Niverson Holdings Ltd. ФАС одобрила ходатайство этой компании на покупку 53,85% Darwood Investments, 100% Brokenford Holdings Ltd, 50% Galantor Finance Ltd. Эти компании совокупно владели 95% Aurevo Ltd (65%, 20% и 10% соответственно). Основным владельцем Niverson Holdings Ltd (52%) считался Михаил Гуцериев, еще 20% компании принадлежали Саит-Саламу Гуцериеву, 28% - Микаилу Шишханову. Сделка была технической, связанной приведением структуры собственности "Интеко" в соответствие с пожеланиями российских властей о деофшоризации российского бизнес, писала тогда газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Шишханова.

По состоянию на февраль 2018 года Рост банк (также ранее принадлежавший Шишханову) владел 87,5% девелопера, "Сбербанк инвестиции" - 7,5%, остальные акции принадлежали физическим лицам.

"Траст" стал контролировать "Интеко" в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка.

"Траст" выставил на торги долг и акции "Интеко" по начальной цене 37,4 млрд рублей. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке "Российского аукционного дома" 16 ноября. "Траст" планирует продать 100% "Интеко" стоимостью 29,6 млрд рублей, а также права требований к компании в размере 7,8 млрд рублей.