Оператор ГТС Украины подал заявку на участие в сертификации Nord Stream-2 AG

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ООО "Оператор ГТС Украины" подал заявку германскому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство Германии, BNetzA) на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" Nord Stream-2 AG.

Как говорится на сайте ОГТСУ, заявка была подана 20 октября. При этом гендиректор оператор Сергей Макогон через пресс-службу объяснил, что компания продолжает "решительно выступать против этого геополитически небезопасного проекта, угрожающего национальной безопасности Украины, разрушающего европейскую энергетическую архитектуру и пытающегося обойти правила ЕС".

Основанием для подачи заявки является нарушение прав и коммерческих интересов ОГТСУ в случае сертификации Nord Stream-2 AG, добавил он.

По его словам, разрешение "Северному потоку-2" перекачивать газ под контролем "Газпрома" приведет к бесповоротному уменьшению и изменению конфигурации украинской газотранспортной системы, устраняя ее как транзитный маршрут Россия-Европа.

"В итоге, "Северный поток-2" не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот вытеснит украинскую ГТС как один из имеющихся маршрутов и сосредоточит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где СП и СП-2 будут функционировать параллельно", - отметил глава ОГТСУ.

ОГТСУ считает своей обязанностью информировать стратегических партнеров Украины об угрозах СП-2 безопасности поставок газа в Европу.

Запуск газопровода также негативно повлияет на способность оператора использовать и поддерживать функционирование украинской ГТС в ее нынешней конфигурации и будет угрожать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, а также перспективам транзита водорода в Европу, добавил директор оператора по взаимодействию с госорганами и международными организациями Ольга Белькова.

"Nord Stream-2 AG может быть сертифицирован только при условии соблюдения всех обязательств, определенных европейским законодательством, а оно требует, чтобы оператор СП-2 был полностью отделен и независим от Газпрома, а правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Любмине, Германия, до исходящей точки в Усть-Луге, Россия", - настаивает ОГТСУ.

Помимо этого, украинская ГТС должна быть открытой для использования третьими сторонами на российской границе, независимо от того, эта сторона с Центральной Азии или является другим российским производителем газа, не принадлежащим Газпрому, отмечается в сообщении.

У BNetzA есть четыре месяца с 8 сентября для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее регулятор передаст отчет Европейской комиссии, у которой будет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.

15 октября НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2", до этого польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации BNetzA.