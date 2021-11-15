Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз Украины" к сертификации "Северного потока 2"

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2", сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в фейсбуке в понедельник.

"Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - написал Витренко.

Украина опасается прекращения транзита газа через ее ГТС, если будет запущен газопровод "Северный поток 2". Руководство России и "Газпром" неоднократно заявляли об отсутствии планов полностью прекратить транзит газа через Украину.