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Энергопотребление в РФ в 2020 году снизилось на 2,3%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России в 2020 году сократилось в сравнении с 2019 годом на 2,3%, до 1,05 трлн кВт.ч, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго РФ.

Выработка в 2020 году снизилась на 3%, до 1,064 трлн кВт.ч.

Энергопотребление в последний месяц года составило 104,9 млрд кВт.ч, увеличившись на 2,2% в сравнении с декабрем 2019 года. Выработка за этот месяц составила 106,6 млрд кВт.ч (+2%).

Соответствующие данные оказались выше последних прогнозов Минэнерго. В середине декабря ведомство ожидало сокращение потребления в 2020 году на 2,7%. Ранее прогнозировалось сокращение на 2,3%.

"Системный оператор", традиционно раскрывающий данные по потреблению и его структуре, пока не публиковал данные за год и его последний месяц.

Минэнерго РФ

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