Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" отказался от заявления о своем банкротстве

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 ноября прекратил производство по заявлению владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана о собственном банкротстве.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, такое решение принято в связи с отказом должника от требования.

Суд назначил на 12 января 2022 года заседание по проверке обоснованности заявления инспекции ФНС России №4 о банкротстве Белойвана. В материалах дела говорится, что это заявление поступило в суд 13 августа. В соответствии с законодательством оно рассматривается после заявления самого должника, которое поступило в суд в мае.

Проблемы с налогами

В феврале Пресненский суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Белойвана по делу о неуплате налогов на 57 млн рублей.

Летом 2020 года следствие сообщило, что после возбуждения в феврале уголовного дела по факту сокрытия денег, за счет которых должна взыскиваться недоимка по налогам компании, Белойван неоднократно не являлся на вызовы на допрос. В связи с этим он был объявлен в розыск.

"В 2014-2015 годах налоговой инспекцией была проведена проверка ООО "Золотой Рассвет", которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети "Корчма Тарас Бульба". Руководитель этой группы компаний Юрий Белойван знал о том, что его компания должна быть привлечена к налоговой ответственности", - напомнила представитель СК.

По версии следствия, чтобы воспрепятствовать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года "он обеспечил государственную регистрацию другой подконтрольной организации - ООО "Лидер К".

"После выставления налоговым органом требования об уплате обществом налога, пеней, штрафа по вынесенному решению о привлечении данной организации к налоговой ответственности Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в размере 57 млн рублей", - отметили в московском главке СКР.

Она отметила, что после вынесения налоговиками решения о взыскании налога, пеней, штрафа Белойван прекратил деятельность компании, продолжив деятельность ресторана от лица вновь созданной организации ООО "Лидер К". Таким образом, он скрыл деньги от налоговых органов и помешал их поступлению в бюджет.

Приговор и освобождение

В июле 2019 года суд признал Белойвана виновным в восьми преступлениях по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) на общую сумму более 650 млн рублей.

Предприниматель полностью признал вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке, суд назначил ему два года колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил ему приговор на три месяца, а в ноябре 2019 года по ходатайству администрации СИЗО суд освободил осужденного от отбывания наказания из-за болезни.