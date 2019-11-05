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Основателя сети кафе "Тарас Бульба" освободили от наказания из-за болезни

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы освободил от отбытия наказания осужденного за неуплату налогов основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.

"Суд удовлетворил ходатайство СИЗО-1 УФСИН РФ по Москве ("Матросская тишина" - ИФ) об освобождении Белойвана в связи с его болезнью, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию осужденным наказания", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

4 июля Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима по делу об уходе от уплаты налогов. Бизнесмена, находившегося под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. В начале октября Мосгорсуд смягчил ему приговор, сократив срок до года и девяти месяцев колонии общего режима.

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По данным следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми кафе, работающих под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", не пробивал в них кассовые чеки и отказывался принимать к оплате банковские карты. Как выяснило следствие, бизнесмен также привлекал так называемых "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации R-Keeper самые дорогие заказы за день, занижая таким образом данные о количестве заказов и их стоимости. Они сохраняли в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки, которые затем отражались в отчетности и налоговых декларациях.

Белойван признал вину в восьми эпизодах уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ) на общую сумму 650 млн рублей.

Официальный представитель московского главка СКР Юлия Иванова в феврале сообщала о подготовке мирового соглашения между Белойваном и ФНС, по которому он в течение трех лет уплатит в бюджет недоимку по налогам, а также пени и штрафы на общую сумму более 1 млрд рублей.

Тарас Бульба Юрий Белойван

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