Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" попросил суд признать его банкротом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании его банкротом. Как следует из картотеки суда, заявление поступило в суд 13 мая, к производству пока не принято.

Пресненский суд Москвы в феврале заочно арестовал Белойвана, объявленного в международный розыск по делу о неуплате налогов на 57 млн рублей.

Летом 2020 года представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что после возбуждения уголовного дела в феврале 2020 года по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам компании, Белойван неоднократно не являлся на вызовы следователя на допрос. В связи с этим его объявили в розыск по делу о сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК).

Недоплату налогов выявила проверка, которую в 2014-2015 годах налоговая инспекция провела в ООО "Золотой Рассвет", управляющей ресторанами сети. По версии следствия, чтобы воспрепятствовать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года "он обеспечил государственную регистрацию другой подконтрольной организации ООО "Лидер К"".

"После выставления налоговым органом требования об уплате обществом налога, пеней, штрафа по вынесенному решению о привлечении данной организации к налоговой ответственности Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в размере 57 млн рублей", - сказала тогда Иванова.

Она отметила, что после вынесения налоговиками решения о взыскании налога, пеней, штрафа Белойван прекратил деятельность компании, продолжив деятельность ресторана от лица вновь созданной организации ООО "Лидер К". Таким образом, он утаил деньги от налоговых органов и воспрепятствовал их поступлению в бюджет.

В июле 2019 года приговором суда Белойван был признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), на общую сумму более 650 млн рублей.

Предприниматель полностью признал вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке, суд в качестве наказания назначил ему два года колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил ему приговор на 3 месяца, а в ноябре 2019 года по ходатайству администрации исправительного учреждения суд освободил его от наказания из-за болезни.