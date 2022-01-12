Суд начал процедуру банкротства владельца сети "Корчма Тарас Бульба"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление о банкротстве владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Как следует из картотеки суда, суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов.

15 ноября 2021 года арбитраж прекратил производство по заявлению Белойвана о собственном банкротстве в связи с его отказом от требования. Суд тогда назначил на 12 января 2022 года заседание по проверке обоснованности заявления ИФНС России №4 о банкротстве Белойвана.

В материалах дела говорится, что это заявление поступило в суд 13 августа 2021 года. В соответствии с законодательством оно рассматривается после заявления самого должника, которое поступило в суд в мае 2021 года.

Пресненский суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал объявленного в международный розыск Белойвана по делу о неуплате налогов на 57 млн рублей.

Летом 2020 года представитель Следственного комитета Москвы сообщила, что после возбуждения уголовного дела в феврале 2020 года по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам компании, Белойван неоднократно не являлся на вызовы следователя на допрос. Поэтому его объявили в розыск по делу о сокрытии денег компании от уплаты недоимок по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК) расследует московский главк СК.

"В 2014-2015 годах налоговой инспекцией была проведена проверка ООО "Золотой Рассвет", которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети "Корчма Тарас Бульба". Руководитель этой группы компаний Юрий Белойван знал о том, что его компания должна быть привлечена к налоговой ответственности", - напомнили в СК.

По версии следствия, чтобы воспрепятствовать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года "он обеспечил государственную регистрацию другой подконтрольной организации - ООО "Лидер К"". Когда компании назначили штраф и обязали выплатить налоги и пени, Белойван не заплатил в срок недоимку в 57 млн рублей, прекратил деятельность компании и продолжил работу ресторана от имени "Лидера К", считает СК. В этом следствие усмотрело сокрытие денег от государства.

В июле 2019 года суд признал Белойвана виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), на общую сумму более 650 млн рублей. Предприниматель полностью признал вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке, суд в качестве наказания назначил ему два года колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил ему приговор на 3 месяца, а в ноябре 2019 года по ходатайству администрации исправительного учреждения суд освободил фигуранта от отбывания наказания из-за болезни.