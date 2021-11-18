Российский рынок акций упал к уровням начала октября на глобальном пессимизме

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг скатился к уровням начала октября на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также из-за снижения котировок нефти; дорожавший днем "Газпром" также развернулся вниз, а лидировал в откате перегретый ранее без новостей "Сургутнефтегаз".

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 1,3%, до 4093,85 пункта, индекс РТС упал на 2,3%, до 1761,96 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,8%.

Доллар подорожал на 69 копеек, до 73,19 рубля.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-7,8% и -1,4% "префы"), UC Rusal (-3,5%), "НОВАТЭКа" (-2,8%), "Татнефти" (-2,6%), "Роснефти" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,4%), "Магнита" (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Московской Биржи" (-1,9%), Сбербанка (-1,8% и -1,7% "префы"), ВТБ (-1,8%), "Норникеля" (-1,6%), "Газпрома" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), Polymetal (-1,3%), "МТС" (-1%), "РусГидро" (-0,8%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III квартале выросла на 5% ко II кварталу (до 139,7 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла в 10 раз и составила 357 млрд рублей, при этом показатели оказались на уровне прогнозов.

Подорожали акции "ММК" (+4,2%), расписки TCS Group (+2,1%), OZON (+2%), бумаги "АЛРОСА" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), АФК "Система" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко, участники мировых рынков пессимистично отреагировали на вышедшие накануне данные о сокращении объемов строительства новых домов в США за октябрь. Кроме того, на повестке снова новости вокруг COVID-19 из-за сезонного роста заболевших. В Европе ряд стран вводят новые ограничения для невакцинированных и начинают применять ревакцинацию.

Помимо негатива на мировых фондовых площадках, давление на российский рынок добавляет подешевевшая нефть на фоне опасений, что США начнут продажу нефти из стратегических резервов, чтобы снизить темпы роста инфляции в стране.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, на рынке акций РФ в четверг доминировали продавцы, причинами выступили неустойчивый внешнерыночный и геополитический фон, ценовая неуверенность нефти, а также эпидемиологические риски. В Европе бушует новая волна пандемии коронавируса, локдауны вводят Австрия, Нидерланды, Ирландия, также готовятся вернуть жесткие ограничения Германия, Италия, Испания и другие страны. Суточное число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 тыс.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), снижаются Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,6%) и США (основные индексы просели на 0,2-0,6%).

Япония в октябре неожиданно зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 67,37 млрд иен ($590 млн), не оправдав прогнозов аналитиков, ожидавших профицита в 310 млрд иен. В сентябре страна получила профицит в размере 840,79 млрд иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 268 тыс., тогда как эксперты ожидали снижения до 260 тыс. с предыдущего уровня 267 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в ноябре вырос до 39 пунктов при прогнозах роста до 24 пунктов с октябрьского уровня 23,8 пункта.

На нефтяном рынке цены утром опускались к уровням начала октября (Brent падала к $79,3 за баррель) на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. При этом в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность аналогичного шага со стороны Китая. Однако затем цены Brent смогли отыграть рубеж $80 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, отмечает MarketWatch.

К 18:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $80,46 за баррель (-2,6% в среду), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,01%, до $78,35 за баррель (-3% накануне).

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 1,2 млн до снижения на 2,5 млн баррелей), снижение запасов бензина на 0,71 млн (ожидалось снижение на 0,1-0,75 млн) и сокращение резервов дистиллятов на 0,824 млн (ожидалось снижение на 1-1,3 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мечела" (-11,6% и -5,8% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-6,3%), "Акрона" (-6,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,9%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-5,4%), Petropavlovsk (-4,4%).

Подорожали бумаги "МРСК Северо-Запада" (+8,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+6,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+4,6%), "Ижстали" (+4,1%), "Россети Волга" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,26 млрд рублей (из них 32,97 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,18 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").