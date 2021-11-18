Рубль в четверг утром умеренно слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,63-72,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,63 руб. (+13 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,27 руб. (+40,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 25,26 коп. к уровню закрытия 17 ноября, до 76,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,28 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,53 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на старте торгов 18 ноября под давлением нефтяных котировок. Накануне после выхода данных о запасах в США стоимость нефти марки Brent впервые с октября опустилась ниже $80 за баррель, и тренд на снижение сохраняется утром. Кроме того, негативное влияние на российскую валюту оказывает неопределенная ситуация на мировых рынках капитала.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,88 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $77,52 за баррель, что на 1,07% ниже цены на закрытие рынка 17 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,83%, китайский CSI300 - на 0,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы снизились на 0,3-0,6% по итогам торгов в среду.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в среду. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составляло 1,53 млн, а не 1,555 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,576 млн.