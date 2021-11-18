Евро подорожал на 123 копейки, доллар - на 75 копеек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро на "Московской бирже" в четверг вечером на фоне негативных настроений на внешних рынках и из-за опасений обострения взаимоотношений России и западных стран.

К 19:00 доллар подорожал на 75 копеек, до 73,25 рубля, евро подорожал на 1,23 рубля, до 83,1 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 96,6 копейки - до 77,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы падения к доллару и евро на вечерних торгах в условиях негативных сигналов с внешних рынков и активного выхода инвесторов из рисковых активов, а также с учетом сигналов возможного обострения взаимоотношений между Россией и западными странами.

Президент Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".

По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам". "Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях"", - отметил он.

Контакты президентов Владимира Путина и Джо Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подтвердил, что секретарь Совбеза Николай Патрушев обсуждал подготовку к этим переговорам по телефону с помощником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, но добавил, что дата контактов еще не согласована.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что инфляция в России в 2021 году будет в пределах октябрьского прогноза ЦБ в 7,4-7,9%. При этом она не прояснила отдельно планы регулятора относительно повышения ключевой ставки на его декабрьском заседании.

"Мы считаем, что этот прогноз действительно обоснован и что инфляция в этом году будет в этих пределах, а в следующем году наша денежно-кредитная политика, те решения, которые мы принимаем, приведет к устойчивому снижению инфляции, и мы получим инфляцию в диапазоне 4-4,5% к концу следующего года", - сказала Набиуллина.

Она напомнила о лагах влияния денежно-кредитной политики: принимаемые сейчас решения уже отразятся в инфляции следующего года.

"Для нас очень важно, чтобы инфляция не в конкретный месяц была 4%. Она не может быть постоянной и стабильной, чтобы она в среднем за определенный период была около 4% плюс-минус. Это наша задача. Каждый месяц инфляция может колебаться и формироваться под воздействием разовых факторов", - подчеркнула она.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Инфляция в России с 9 по 15 ноября ускорилась до 0,18% после резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября (возможно, вызванного нерабочими днями), накануне сообщил Росстат. С начала месяца инфляция к 15 ноября составила 0,30%, с начала года - 6,81%, свидетельствуют данные ведомства.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать. "Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал", - сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America. "Я ожидал, что цепи поставок будут более устойчивыми, чем мы наблюдаем", - добавил он, отметив, что на текущий момент неопределенность оказалась существеннее, чем он ожидал несколько месяцев назад.

Нефть продолжает умеренно дешеветь в четверг вечером после падения накануне до минимальных уровней за шесть недель на сигналах о том, что Китай готовится начать продажу сырья из стратегических резервов.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,11%, до $80,19 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,57% - до $77,91 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 млн баррелей - до 433 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 ноября на 22,06 копейки, до 72,6022 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,7 копейки, до 82,2583 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 5,67 копейки по отношению к среде и составил 72,8061 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 24,02 копейки и составил 72,925 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 422,897 млн, из которых $726,621 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 696,276 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 4,02 копейки, до 82,3675 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 41,74 копейки и составил 82,6349 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 558,083 млн евро, из которых 132,671 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 425,412 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 8,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. каждая - соответственно до 8,52% и 8,67% годовых.