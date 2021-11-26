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Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в октябре упал на 41,4% в годовом выражении из-за глобального дефицита чипов, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Это наихудший показатель для данного месяца с 1956 года. Причем снижение производства было зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд, отмечается в сообщении SMMT.

В прошлом месяце в стране было выпущено 64 729 машин по сравнению со 110 458 годом ранее.

Для внутреннего рынка было произведено 11 608 машин (снижение на 38%), на экспорт - 53 121 (сокращение на 42%). Таким образом, более 82% автомобилей, выпущенных в Великобритании, были отправлены на экспорт. При этом Европа остается основным пунктом назначения для британских машин, на нее приходится 60% поставок. Поставки туда в октябре сократились на 29%, в то время как в Японию - рухнули на 57%, а в США - на 67%.

В январе-октябре производство автомобилей в Великобритании снизилось на 2,9% - до 721 505. При этом выпуск для внутреннего рынка упал на 10,4%, на экспорт - на 1,2%.

"Эти цифры вызывают крайнюю тревогу и показывают, насколько сильно нехватка полупроводников в мире сказывается на британских производителях автомобилей и их поставщиках", - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

По его словам, автомобильный сектор Великобритании устойчив к внешним воздействиям, но в связи с новой волной COVID-19 на некоторых из крупнейших рынков и перебоями в глобальных цепочках поставок отрасль испытывает огромные проблемы в поддержании работоспособности. Правительство может помочь отрасли с помощью мер по повышению конкурентоспособности, в частности, решением проблемы высоких затрат на электроэнергию.

Согласно последним прогнозам независимых экспертов, в 2021 году выпуск машин в стране может оказаться ниже отметки в 1 млн по итогам второго года подряд. В следующем году ожидается восстановление производства до этого уровня, а в 2024 году оно может достичь 1,2 млн машин.

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