Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мишустин отметил серьезную нагрузку на ФСС из-за COVID-19

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса оказала серьезную нагрузку на Фонд социального страхования. Чтобы обеспечить устойчивость фонда, правительство направило в его бюджет более 53,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он сказал это в Координационном совете по борьбе с COVID-19.

Из этих денег ФСС будет выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, уточнил премьер и напомнил, что бюллетень положен не только заразившимся коронавирусом, но и тем, кто с больными контактировал.

"В ситуации, когда неизвестно, заразился человек после контакта или нет, лучше подстраховаться и остаться дома, чтобы не подвергать риску других. Это и есть ответственное отношение к своему здоровью и окружающим", - сказал Мишустин.

Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин ФСС коронавирус

Новости по теме

Новости

"Газпром" на 1 декабря забронировал мощности "Ямала-Европы" как и на ноябрь

"Газпром" на 1 декабря забронировал мощности "Ямала-Европы" как и на ноябрь

"Вертолеты России" возглавил экс-гендиректор КРЭТ Колесов

Минфин и Минэкономразвития призвали не спешить с понижением таргета по инфляции

Нефть Brent подешевела до $71,16 за баррель

Нефть Brent подешевела до $71,16 за баррель

Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу

Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу

Производитель австрийских конфет Mozart подал заявление о банкротстве

ЦБ РФ предупредил о риске удорожания жилья при продлении программы льготной ипотеки

ЦБ РФ предупредил о риске удорожания жилья при продлении программы льготной ипотеки

Путин объявил о полном восстановлении рынка труда в РФ

ЦБ не видит рисков финстабильности в ситуации с "Роснано"

ЦБ не видит рисков финстабильности в ситуации с "Роснано"

В ЦБ заявили, что решение по ставке в декабре будет в диапазоне от 0 до 100 б.п.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });