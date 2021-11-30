Мишустин отметил серьезную нагрузку на ФСС из-за COVID-19

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса оказала серьезную нагрузку на Фонд социального страхования. Чтобы обеспечить устойчивость фонда, правительство направило в его бюджет более 53,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он сказал это в Координационном совете по борьбе с COVID-19.

Из этих денег ФСС будет выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, уточнил премьер и напомнил, что бюллетень положен не только заразившимся коронавирусом, но и тем, кто с больными контактировал.

"В ситуации, когда неизвестно, заразился человек после контакта или нет, лучше подстраховаться и остаться дома, чтобы не подвергать риску других. Это и есть ответственное отношение к своему здоровью и окружающим", - сказал Мишустин.