Правительство РФ продлит на 2021 год "ковидные" выплаты медикам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство России в 2021 году продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским сотрудникам, работающим с больными COVID-19, но изменит механизм начисления выплат, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Согласно публикации, по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, администрирование выплатами переведут на федеральный уровень. Источник издания в Белом доме подтвердил, что одновременно с продлением срока начисления выплат правительство изменит механизм их администрирования.

Так, если раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а оттуда в регионы, то теперь, по словам источника, выплаты врачам будет напрямую осуществлять один из внебюджетных фондов - Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования (ФСС) - под совместным руководством Минздрава и Минтруда.

"Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов", - пояснил собеседник газеты.

Издание напоминает, что с начала эпидемии в России (т.е. с апреля 2020 года) на стимулирующие выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с коронавирусом или контактирующих с пациентами из групп риска.

При этом уже по итогам первых выплат медицинские профсоюзы раскритиковали как механизм их начисления, который приводил к занижению сумм, так и составленный перечень получателей, в который не попал ряд категорий сотрудников медицинских организаций, пишет "Коммерсантъ".