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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:27Заразились
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Профсоюз добился выплаты 2,7 млн рублей семье фельдшера, умершей от COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Фонде социального страхования пообещали 8 апреля выплатить 2,7 млн рублей семье фельдшера Елены Гайнулловой, которая умерла от коронавирусной инфекции, сообщил "Интерфаксу" координатор профсоюза "Действие" Антон Орлов. Такая страховая выплата положена семьям медиков, заразившихся на работе.

Гайнуллова умерла 15 января, месяц спустя скончался ее муж. У них остался девятилетний сын. Мальчика взяли к себе пожилые родители Гайнулловой.

Первоначально эпидемиологическое расследование не установило, что фельдшер заразилась при исполнении профессиональных обязанностей. В Роспотребнадзоре заявили, что она "выезжала на вызовы к пациентам с жалобами на боль в животе, с инсультом, инфарктом, с пониженным давлением, с жалобами на боль в сердце" и не работала с COVID-инфицированными.

Профсоюз попросил прокуратуру проверить обстоятельства отказа в страховых выплатах. Повторное эпидрасследование установило факт заражения Гайнулловой при исполнении служебного долга.

По словам Орлова, к настоящему времени ФСС произвел выплаты по 30 смертельным случаям от COVID-19 у медработников, когда был установлен факт инфицирования на рабочем месте.

По данным Минздрава Башкирии на конец февраля, в республике от COVID-19 умер 31 медработник.

Хроника 09 января 2020 года – 07 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Башкирия Уфа Действие Елена Гайнуллова коронавирус ФСС

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