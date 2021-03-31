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Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства РФ в среду.

Соответствующие изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение коснется работающих пенсионеров, которые не перешли на удаленку и не находятся в отпуске. Кроме того, они должны проживать в регионах, где по решению руководителей субъектов для этой категории граждан продолжают действовать ограничения", - говорится в документе.

"Продленные или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования (ФСС). Деньги начислят сразу за весь период. Они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного", - отмечают в пресс-службе.

В правительстве добавили, что листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС.

"Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - говорится в сообщении.

Временные правила оформления листков нетрудоспособности были введены из-за коронавируса в марте 2020 года.

"Решение об их продлении принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России", - добавили в пресс-службе.

Михаил Мишустин

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