В ВТБ заявили, что не ждут дефолтов по долгу "Роснано"

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ, который выступает консультантом на переговорах о возможной реструктуризации долга "Роснано", не ожидает, что госкомпания откажется обслуживать свои обязательства.

"Никаких дефолтов, никаких "неплатежек" мы не ожидаем. Речь скорее идет о переформатировании финансового портфеля, безусловно, в договоренности с кредиторами так, чтобы "Роснано" при поддержке правительства сумело в срок оплачивать все свои обязательства. Задача такая стоит", - сказал глава ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках форума "Россия зовет!".

"Никакой паники нет, никаких обвалов не будет. Но в целом, может быть, замечание - я считаю, что государству, конечно, надо установить более четкий контроль за заимствованиями государственных корпораций. Потому что ответственность, в конечном счете, все равно берет на себя государство. Мы знаем историю с ВЭБом (пережившим серьезные проблемы с ликвидностью в 2015-2016 гг. - ИФ)", - отметил Костин.

По его словам, ВТБ в данном случае выполняет только консультационные функции. "Мы помогаем как финансовый консультант, партнер, я бы сказал, "Роснано". Этим наша роль ограничивается", - сказал Костин.

В среду стало известно, что "Роснано" в срок погасило выпуск облигаций без госгарантии на 4,5 млрд рублей.

Ситуация с долгом "Роснано"

Этот небольшой по меркам российского облигационного рынка выпуск оказался в фокусе внимания инвесторов после того, как "Роснано" в ноябре объявило о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации. Минфин в официальном комментарии подтверждал незыблемость только обязательств "Роснано", покрытых госгарантией, что подогревало опасения относительно судьбы выпуска с ближайшей датой погашения.

Во вторник первый обнадеживающий сигнал послал рынку глава Минфина Антон Силуанов. На вопрос журналистов о том, что будет с долгом госкомпании, на который госгарантии не распространяются, оно ответил: "Компания осуществляет перезагрузку, ведутся определенные переговоры с кредиторами, и будет, я уверен, найден компромисс, устраивающий все стороны".

В заявлении "Роснано" о погашении выпуска сказано, что "в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработке решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств".

"Решения должны быть приняты до конца 2021 года", - сказано в комментарии "Роснано".

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет с учетом погашенного выпуска 71,58 млрд рублей. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

Компании предстоит за декабрь без учета облигаций БО-002Р-01 выплатить купоны еще по 4 выпускам облигаций на общую сумму 802,5 млн рублей, из четырех этих выпусков только один с госгарантией.